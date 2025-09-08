Эксперт допустил, что ликвидация Парубия не связана с личной местью

Ликвидация бывшего спикера Верховной рады Украины и экс-главы СНБО Андрея Парубия, скорее всего, была осуществлена не из личной мести. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал ветеран спецподразделения «Альфа», полковник в отставке Сергей Гончаров.

По его словам, Украина проигрывает на поле боя, и, очевидно, скоро в том или ином виде наступит мир. Но остатками страны кто-то должен управлять, «осваивая» выделенные на восстановление средства.

»[Президент Украины Владимир] Зеленский и его сподручные хотят остаться у руля и зачищают политическое поле, устраняя потенциальных конкурентов. Залужного они убить не решились, поэтому отправили послом в Лондон. А вот популярную на Львовщине русофобку Фарион и организатора Евромайдана Парубия решили убить — чтобы те не претендовали на кусок пирога», — сказал Гончаров.

Парубия убили 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Пострадавший скончался до приезда медиков.

1 сентября Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о задержании подозреваемого. По его словам, сейчас идут следственные действия.

Позднее предполагаемый убийца экс-спикера Рады Михаил Сцельников дал в суде первые показания. Вопреки ожиданиям многих украинских политиков, он опроверг какую-либо причастность российских спецслужб и заявил, что убийство — его «личная месть украинской власти» за погибшего под Бахмутом сына, а на месте Парубия мог оказаться любой видный политик страны, например, Петр Порошенко. Днем ранее глава нацполиции Украины Иван Выговский публично заявлял, что в деле есть «русский след». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».