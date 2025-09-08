Мужчина застрял в лифте и провел там четыре дня без еды и воды

В немецком городе Оснабрюк (земля Нижняя Саксония) пожилой мужчина пережил четыре дня в заточении в собственном доме. 75-летний житель многоэтажки оказался запертым в кабине лифта еще в июле, однако информация о происшествии стала известна лишь сейчас, сообщает Bild.

Причиной чрезвычайной ситуации стала масштабная техническая неисправность: отказала не только основная система лифта, но и аварийная кнопка вызова. Оставшись без мобильного телефона, пенсионер не мог позвать на помощь. Все попытки самостоятельно выбраться — в том числе попытки вырвать внутренние панели — оказались безуспешными.

Спасение пришло лишь благодаря бдительности его сына, который, обеспокоившись долгим отсутствием связей с отцом, обратился в полицию. Стражи порядка, прибывшие на вызов, услышали из шахты слабый голос и вызвали спасателей. Мужчина был доставлен в больницу с сильным обезвоживанием, но остался жив.

Спустя месяц, полностью восстановившись, пенсионер пригласил своих спасителей-полицейских на кофе и признался, что хотя никогда не был большим другом правоохранителей, в тот момент их голос стал для него самым желанным звуком.