Испания ввела эмбарго на поставки оружия Израилю

Испания официально запретила поставки оружия Израилю. Об этом объявил премьер-министр пиренейского королевства Педро Санчес, подписавший ряд документов, которые призваны "остановить геноцид в секторе Газа".

© Omar Ashtawy/Zuma/TACC

Глава испанского правительства в очередной раз осудил действия Израиля в палестинском анклаве. "Одно дело - защищать свою страну, защищать свое общество, и совсем другое - бомбить больницы и морить голодом невинных детей", - заявил Санчес. По его словам, за время обострения палестино-израильского конфликта погибли уже более 63 тысяч человек, свыше 159 тысяч получили ранения, а 250 тысячам грозит голод.

По мнению Санчеса, "международное сообщество не в состоянии остановить эту трагедию".

Тем не менее Мадрид продолжит работу над тем, чтобы попытаться остановить конфликт. Одной из таких мер стал запрет на продажу Израилю оружия, боеприпасов и военной техники. Кроме того, всем судам, перевозящим топливо для израильских вооруженных сил, будет запрещен транзит через испанские порты, а также всем самолетам, перевозящим военные материалы для Израиля, будет закрыт доступ в воздушное пространство Испании.

Власти королевства также решили запретить въезд в страну "всем, кто непосредственно причастен к геноциду, нарушениям прав человека и военным преступлениям в секторе Газа". Однако Санчес так и не уточнил, касается ли это членов кабмина Израиля.

Остановить конфликт принятые Мадридом решения явно не могут. И это прямо признал испанский премьер. Однако он выразил надежду, что они послужат "усилению давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительство".

Тель-Авив уже отреагировал на принятые в Испании решения, запретив въезд в Израиль испанскому вице-премьеру Иоланде Диас и министру по делам молодежи и детей Сире Рего.

Глава израильского МИД Гидеон Саар заявил, что Мадрид занял враждебную позицию, и обвинил испанские власти в антисемитизме. По его словам, Санчес пытается отвлечь внимание от коррупционных скандалов.