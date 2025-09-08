«ЕС в корчах»: Путин и Си спровоцировали «истерику» в Европе

Политолог, директор по научной работе дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов заявил, что саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вызвал острую реакцию в Европе из-за «закомплексованности западной элиты». Об этом эксперт рассказал «Аргументам и фактам».

На прошлой неделе в Китае прошел саммит ШОС. В нем приняли участие президент России Владимир Путин, глава Китая Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры. Также политики посетили торжества по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны.

На военном параде в Китае к Путину и Си присоединился лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Британская газета The Guardian писала, что первому в истории совместному появлению трех лидеров был придан «мощный символизм». Также западные СМИ назвали события прошлой неделе в Китае «вызовом Западу».

Лукьянов отметил, что участники саммита ШОС не объявляли «крестового похода» против Запада. По его мнению, в головах европейских политиков «просто не укладывается, что что-то важное на мировой арене может происходить без них».

«И это вызывает у них настоящие корчи. Реакция американцев, кстати, была более здравой. Трамп не бился в истерике и даже пошутил на тему «заговора» Путина, Си и Кима», - сказал политолог.

Он добавил, что и саммит ШОС в Китае, и недавний саммит БРИКС в Казани показали, что незападные страны стали ощущать себя гораздо более независимыми и самостоятельными.