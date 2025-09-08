Эксперт по Турции Яшар Ниязбаев в разговоре с Рамблером прокомментировал массовые протесты в Стамбуле, в которых приняли участие сторонники оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) страны, а также рассказал, при каком условии антиправительственные демонстрации распространятся на другие турецкие города.

В ночь на понедельник в Стамбуле начались массовые протесты, сообщал RT со ссылкой на The Straits Times. По информации СМИ, причиной послужило отстранение от должности стамбульского руководства РНП, главной оппозиционной партии Турции, и назначение доверенного лица из правящей партии. Между полицией и протестующими произошли стычки. Силовики окружили штаб-квартиру партии, а демонстранты пытались прорвать кордон.

В обозримой перспективе антиправительственные демонстрации могут перекинуться из Стамбула на другие города Турции, отметил эксперт. По его словам, во многом это зависит от тех решений, которые будут приняты в сентябре в отношении руководства Республиканской народной партии.

Сторонники оппозиционной Республиканской народной партии стараются проводить митинги в Стамбуле и других городах Турции почти каждую неделю. Но тут речь идет именно о митингах, а не о протестах. И то, что сейчас происходит в Стамбуле, сторонники РНП стараются не называть протестами. Они просто говорят о том, что пришли к зданию своей партии, но их туда не пускают вопреки их праву. Отсюда и возникли конфликты и стычки. При этом все это действительно может перерасти в настоящие протесты. Это может произойти в том случае, если в дальнейшем турецкий суд отстранит от должности главу РНП Озгюра Озеля. Если 15 сентября итоги проходившего в 2023 году конгресса РНП будут отменены, если нынешний глава партии будет признан нелегитимным, то после этого в ходе очередного всеобщего съезда 21 сентября представители РНП должны будут выбрать нового главу партии. И это будет соответствовать избирательному законодательству Турции. Но если им не дадут этого сделать, то, полагаю, это может стать переломным моментом, способным привести к росту протестных настроений в Турции. Яшар Ниязбаев Главред «Московского комсомольца» в Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции»

В настоящее время власти Турции и представители РНП демонстрируют друг другу свои возможности, подчеркнул специалист.

«Если тут кто-то из них «даст заднюю», то проиграет. Так что в дальнейшем РНП или усилится, или просто исчезнет. Это же касается и [президента Туции Реджепа Тайипа] Эрдогана – или он «даст заднюю», или сможет нивелировать основную оппозиционную партию Турции, которая в последнее время демонстрировала определенные успехи и оказалась более влиятельной на местах. Конечно, политические успехи представителей РНП – это боль для правящей партии Эрдогана», - отметил эксперт, напомнив, что ранее в Турции были задержаны многие мэры крупных городов, представляющие РНП.

Ранее сообщалось, что в крупных городах Турции пользователи столкнулись с невозможностью зайти в мессенджеры и соцсети, включая Telegram и WhatsАpp.