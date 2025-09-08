Обзор иноСМИ: «Европа лжет Украине», новая схватка Китая и США

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Китай и США начинают новую схватку

В документе, опубликованном ранее в этом месяце, Китай обозначил свои амбиции по мировому лидерству в области интерфейсов «мозг-компьютер» - той же технологии, которую разрабатывают Neuralink Илона Маска и другие американские стартапы, пишет Wired. Нейроинтерфейсы считывают и декодируют нейронную активность, преобразуя ее в команды. Обеспечивая прямую связь между мозгом и внешним устройством (компьютером или роботизированной рукой), эти интерфейсы обладают огромным потенциалом помощи людям с тяжелыми физическими нарушениями. Новый политический документ Пекина представляет собой дорожную карту по созданию конкурентоспособной на международном уровне отрасли нейроинтерфейсов к 2030 году.

Китай начал заниматься исследованиями в этой области позже, но быстро догоняет США. Несколько китайских компаний и научно-исследовательских институтов уже успешно протестировали свои имплантаты на пациентах, показав, что люди с параличом могут перемещать курсор на экране компьютера, управлять роборукой и печатать свои мысли. В новом плане Китая также продвигается массовое производство неимплантируемых устройств различных форм: устанавливаемых на лоб, голову, уши, наушников-вкладышей и шлемов. Также предлагается пилотное внедрение нейроинтерфейсов в некоторых отраслях для управления безопасностью (атомная энергетика, горнодобывающая промышленность и электроэнергетика). Хотя новые политические рекомендации создают конкуренцию между Китаем и США в еще одной сфере, участники рынка видят возможности для международного сотрудничества между предпринимателями, подчеркивается в статье.

«Украина теперь сама по себе»

Европа лжет Украине - никакие европейские войска не придут на помощь Киеву, заявил автор британской газеты The Telegraph Оуэнс Мэтьюз. Встреча «коалиции желающих» на прошлой неделе принесла немало смелых заявлений, в том числе о готовности Европы отправить «силы поддержки» на Украину. Однако у плана главы Франции Эммануэля Макрона есть одна проблема, и имя ей - президент России Владимир Путин, подчеркнул автор статьи. Европейские лидеры отказываются разговаривать с Кремлем, поэтому они, похоже, не услышали часто повторяемого заявления Путина о категорическом неприятии военного присутствия НАТО на Украине. Это делает план Макрона по отправке европейских войск частью проблемы, а не ее решения.

Путин никогда не согласится на миротворцев НАТО, так почему же европейцы вообще о них говорят? Единственный ответ - очередная пустая демонстрация «солидарности» с Владимиром Зеленским. По словам Мэтьюза, избиратели в западных странах по-прежнему поддерживают Украину, но «никто не хочет развязывать ядерную войну из-за Донбасса». Около 68 процентов французских респондентов недавно заявили, что они против отправки французских войск на Украину. Возможно, лучше всего о встрече «коалиции желающих» говорит отсутствие заявлений о членстве Украины в НАТО. Это одно из ключевых требований Кремля, которое было выполнено. Теперь Киев предоставлен сам себе, а его союзники держатся на безопасном расстоянии, заключил автор статьи.

«Мирное соглашение Трампа: круг замкнулся»

После почти восьми месяцев «шума и ярости» со стороны президента США Дональда Трампа и «лихорадочной дипломатии» европейских союзников стороны украинского кризиса «вернулись к тому, с чего начали», пишет The Telegraph. По версии издания, окончательное урегулирование - или даже временное прекращение огня - сегодня остается столь же недостижимым, как и до политического возрождения Трампа.

Как отмечает The Telegraph, мало кто верит, что Трамп способен оказать на Россию серьезное давление. Он «ворчит, но не собирается закручивать гайки» для Москвы. Украина, напротив, находится под постоянным давлением США. Трамп поставляет ВСУ оружие, но только за полную плату и на коммерческих условиях. Каждая поступающая единица оружия становится рычагом давления США на Зеленского, что объясняет, почему Киев сейчас стремится снизить свою зависимость от Вашингтона. Единственное существенное изменение заключается в том, что Трамп теперь готов обсуждать американские гарантии безопасности для Украины после заключения мирного соглашения. Но что это будет за обязательство? Расплывчатые слова или нерушимое обещание по примеру коллективной обороны НАТО? По версии Telegraph, все, что меньше последнего, скорее всего, будет бесполезно.

«Реальные пределы украинской власти»

Встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа подтвердила опасения украинцев, что они больше не могут рассчитывать на американскую поддержку, пишет Foreign Affairs. Наряду с реальностью ослабления поддержки Запада, прошедшие на Украине протесты ознаменовали собой поворотный момент в развитии демократии в стране. Летние протесты были вызваны решением Владимира Зеленского лишить независимости антикоррупционные органы Украины. У Зеленского не было иного выбора, кроме как быстро отреагировать на недовольство людей. Через два дня после подписания непродуманного закона, он отказался от инициативы.

Представители силовых структур, включая Службу безопасности Украины и Генпрокуратуру, были обеспокоены отменой законопроекта, расценив это как «уступку, сделанную под давлением». В то же время в парламенте начала расти критика в адрес поддерживаемых Западом украинских институтов, включая антикоррупционные агентства. В стране «явно сформировался блок, скептически относящийся к иностранному влиянию», отчасти внутри партии Зеленского, но наиболее активно - через бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко. В то же время опрос, проведенный в июле, показал, что 69 процентов украинцев выступают за скорейшее прекращение конфликта с Россией путем переговоров, это заметный рост по сравнению с концом 2024 года. Лишь 24 процента украинских респондентов поддерживают продолжение боевых действий, подчеркивается в статье.

«ШОС и строительство многополярного мира»

Независимый исследователь, доктор Хусейн Коркмаз заявил, что прошедшие в Китае саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и военный парад стали «яркими событиями с точки зрения глобальной геополитики». В своей статье для турецкого портала Anadolu Ajansı Коркмаз рассказал, что внимания заслуживают «слаженные действия» президента РФ Владимира Путина, главы Китая Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендры Моди. А появление на китайском параде северокорейского лидера Ким Чен Ына было воспринято США и Западом как «четкий стратегический сигнал».

Китай и Россия давно называют ШОС (наряду с БРИКС) одним из столпов многополярного мирового порядка. Прошедший в Китае саммит организации превратился в «яркое проявление солидарности». У Индии уже некоторое время были проблемы с США. Изначально Штаты ввели для страны 25-процентный тариф, но затем увеличили его до 50 процентов, когда Индия продолжила импортировать нефть из России. После решения президента США Дональда Трампа по тарифам визит Моди на саммит ШОС продемонстрировал «разворот Индии на Восток».