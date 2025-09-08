Условия содержания Гуцул в СИЗО назвали ужасными

Условия содержания главы Гагаузии Евгении Гуцул в следственном изоляторе Кишинева являются ужасными. Об этом рассказал депутат от блока «Победа» Регина Апостолова.

Молдавский суд в начале августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Активистка «Победы» Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет.

«Условия содержания ужасные: камеры на два квадратных метра, в двух ярусах четыре кровати и маленькое окно с решеткой. Несмотря на это, коллеги держатся стойко», — заявила Апостолова перед собравшимися у здания СИЗО.

Люди приходят к изолятору почти каждый день с тех, пор как в него поместили Гуцул и Попан.

Ранее глава Гагаузии назвала вынесенный ей приговор политической расправой по указке сверху. По ее словам, данное решение не имеет ничего общего с правосудием.