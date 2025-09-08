В США начался суд над покушавшимся на жизнь Трампа во время игры в гольф

Арестованный за покушение на президента США Дональда Трампа Райан Рут предстал перед судом, сообщает The Independent.

Суд рассчитывает, что судебный процесс над Райаном Рутом займет четыре недели, однако адвокаты ожидают, что им понадобится меньше времени.

Отбор присяжных займет три дня: адвокаты допросят три группы из 60 потенциальных присяжных. Они изберут 12 присяжных, еще четырех пригласят в качестве запасных. Вступительные слова участвующих в процессе сторон должны начаться 11 сентября, сразу после этого обвинение начнет изложение своей позиции.

15 сентября Рута задержали в Уэст-Палм-Бич, когда он проник с оружием на территорию гольф-клуба, где в это время находился Дональд Трамп. Преступник приблизился на несколько сотен метров к экс-президенту, прежде чем его заметили сотрудники секретной службы. После того как злоумышленник попытался скрыться, по нему открыли огонь и задержали. В кустах, где укрывался мужчина, был обнаружен автомат АК-47.

В сентябре 2024 года Руту было предъявлено обвинение в покушении.