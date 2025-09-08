Экипаж яхты «Андромеда», предположительно, причастный к подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», действовал по заданию занимавшего на тот момент пост главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщает издание Welt.

По данным издания, немецкие следователи из федеральной и уголовной полиции уверены, что дело раскрыто.

— Как сообщил один из следователей, экипаж получил задание от бывшего главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, который сегодня является послом Украины в Великобритании, — пишет Welt.

Недавно ведущий американского телеканала Fox News Джесси Уоттерс заявил, что будущий газопровод из России в Китай «Сила Сибири — 2» может столкнуться с такой же судьбой, как и «Северные потоки», то есть быть подорванным.

Раскрыт состав осуществившей взрывы на «Северных потоках» группы

Ранее депутат АдГ Штеффен Котре также заявил, что немецкие власти намеренно замалчивают детали подрывов «Северных потоков». По мнению Котре, власти Германии продолжат поддерживать Украину, несмотря на появившиеся детали об организаторах подрывов.