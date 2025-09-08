Алиев приедет с визитом в одну постсоветскую страну

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Казахстан с официальным визитом. Об этом сообщил казахский лидер Касым-Жомарт Токаев, передает Telegram-канал Haqqin.az.

«Ильхам Алиев посетит Астану», — сказано в публикации.

Также отмечается, что в постсоветскую страну приедет и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме совместную декларацию, направленную на установление мира и межгосударственных отношений между двумя странами