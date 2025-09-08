Работа метро Лондона парализована из-за забастовки

Масштабная забастовка сотрудников лондонского метрополитена серьезно повлияла на работу столичной подземки, нарушив планы десятков тысяч человек. Стачка, организованная железнодорожным, морским и транспортным профсоюзом (RMT), формально стартовала 5 сентября, однако с 8 сентября начался ее основной этап.

Вплоть до 11 сентября станции метро будут открыты лишь с 08:00 до 18:00 по местному времени. Хотя о забастовке было объявлено заранее, для многих людей это стало неожиданностью. Как убедился корреспондент ТАСС, побывав у закрытого входа одной из станций Северной ветки метро, несколько пассажиров осознали, что им придется искать альтернативные пути маршрута, лишь увидев закрытые металлические решетки и соответствующие объявления.

В этой ситуации резко возросла нагрузка на автобусы, на многих остановках скопились большие очереди.

Основной этап стачек продлится до 12 сентября с участием инспекторов служб безопасности, диспетчеров и дежурных по станциям. Поезда не будут ходить почти на всех ветках, за исключением линии Елизаветы, открытой в 2022 году, и наземной линии. Согласно информации на сайте организации Transport for London (TfL), из 11 веток лондонской подземки прекращено движение на 9, еще на двух поезда ходят с большими перебоями.

Лондонское метро вернется к привычному режиму работы днем 12 сентября.

Забастовка сотрудников метро началась после того, как переговоры между RMT и TfL, длившиеся на протяжении девяти месяцев, закончились безрезультатно. Работники метрополитена требуют сокращения рабочей недели с 35 часов до 32 часов. TfL, управляющая всей транспортной системой Лондона, ранее заявила, что готова повысить оклады сотрудников метро на 3,4%, но отказалась идти на компромисс в вопросе продолжительности рабочей недели.