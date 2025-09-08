В Стамбуле, крупнейшем городе Турции, наблюдаются масштабные сбои в работе популярных социальных сетей и мессенджеров, включая Telegram, X (ранее Twitter), YouTube и WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией). Это произошло на фоне обострения политической напряженности и столкновений между оппозицией и полицией. Об этом сообщает РИА Новости.

Сбои, затрагивающие также Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), начались примерно с полуночи и фиксируются при попытках подключения через различные операторы связи, как мобильного, так и домашнего интернета.

Накануне вечером у стамбульского отделения оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) произошли стычки между протестующими и силовиками. В ответ на беспорядки власти ввели запрет на проведение митингов и демонстраций в шести районах города, включая центральные, до 11 сентября.

Министр юстиции Йылмаз Тунч объявил о начале расследования в связи с беспорядками и «провокационными» публикациями в социальных сетях. Председатель Верховного совета по радио и телевидению (RTÜK) Эбубекир Шахин, в свою очередь, предупредил СМИ о возможной блокировке или аннулировании лицензии за публикации, угрожающие общественной безопасности. Официальных комментариев относительно причин наблюдаемых сбоев в работе интернет-сервисов пока не поступало.