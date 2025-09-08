В Казахстане хотят провести реформу парламента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести реформу парламента (парламент республики состоит из двух палат — Сената и Мажилиса), сделав его однопалатным. Его слова передает «Интерфакс».

«Именно сегодня выскажу предложение о создании в обозримом будущем в нашей стране однопалатного парламента», — сказал Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента в понедельник.

Он считает, что данный вопрос нужно решать на референдуме с изменением конституции. По его словам, он может состояться в 2027 году.

По мнению Токаева, однопалатный парламент следует избирать только по партийным спискам. По итогам референдума 2022 года в конституцию Казахстана были внесены изменения, согласно которым, 70 % депутатов Мажилиса избираются по партийным спискам, а 30 % — по одномандатным округам.

В августе казахстанский президент заявил, что в Казахстане больше нет «семейно-клановой системы» во власти. По его словам, в результате проводимых в стране масштабных реформ «уважение к закону и порядку становится незыблемым принципом».