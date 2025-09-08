Президент России Владимир Путин, несмотря на сильнейшее давление со стороны Запада, ведет страну вперед, российская экономика и обороноспособность государства продолжают расти. Об этом заявил в ходе Восточного экономического форума премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, пишет РИА Новости.

По словам Сонсая Сипхандона, он горд тем, что встретился с президентом России Владимиром Путиным – «мировым лидером, лидером мировой державы, сильной как в сфере безопасности, так и в политике и экономике».

«Ему приходится выдерживать тяжелейшее давление со стороны Запада, но, несмотря на эти трудности, он ведет Россию вперед, преодолевая все препятствия. Экономика России продолжает расти, обороноспособность России продолжает постоянно укрепляться», — подчеркнуо Сипхандон.

Политик напомнил, что ранее в рамках встречи президентов России и Лаоса Владимира Путина и Тхонглуна Сисулита было подписано восемь двусторонних соглашений. Лидеры также подтвердили, что продолжат всемерно развивать и укреплять давние традиционные дружеские отношения и сотрудничество двух стран, в том числе в экономической и военной сферах.

«Будут проводиться совместные военные учения, принимающей стороной которых будут выступать наши страны по очереди, и продолжится сотрудничество двух стран в гуманитарном разминировании и обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся на территории Лаоса», — заметил он.

Также, по словам премьера, Россия продолжит ежегодно предоставлять Лаосу квоты на обучение в российских вузах 100 лаосских студентов.

Напомним, что встреча президентов России и Лаоса Владимира Путина и Тхонглуна Сисулита прошла в июле в Кремле. В ходе переговоров главы государств обсудили торгово-экономическое, культурно-гуманитарное сотрудничество и обменяются мнениями по глобальной повестке. В честь 65-летия установления дипотношений между Россией и Лаосом лаосский лидер принял решение подарить российской стороне двух слонов.