Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал предательством разрешение российской оперной певице Анне Нетребко выступить в Лондоне. Его цитирует Daily Mail.

Появление Нетребко в Королевском оперном театре 11 сентября он назвал проверкой «ближайшего и преданнейшего союзника» Киева — Великобритании — со стороны президента России Владимира Путина.

«Кремль уделяет пристальное внимание подобным сигналам. <...> Позволим ли мы его ближайшим союзникам выступать на мировых сценах как ни в чем не бывало?» — пишет он в своем обращении для Daily Mail.

Залужный отказывался от всех интервью с тех пор, как занял пост в Лондоне в июле 2024 года.

«Посол невероятно разочарован, он пытался поднять этот вопрос как с правительством, так и с Королевским оперным театром, но кажется, что никто его не слушает», — сказал в беседе с газетой украинский чиновник.

Более 200 организаций Украины обратились в театр и правительство с требованием запретить концерт Нетребко, но власти не стали вмешиваться в происходящее.

Анна Нетребко должна выступить на открытии сезона в Ковент-Гардене 11 сентября. Она споет главную партию в опере «Тоска», все билеты на спектакль раскуплены.

Весной украинские активисты пожаловались на «слабеющий аппетит» к отмене артистов из России.