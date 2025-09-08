Иран потребовал снять санкции и поставил условие

Иран обменяет ядерный мониторинг на отмену санкций, заявил министр иностранных дел Исламской Республики. Сейед Аббас Арагчи считает, что европейские страны должны конструктивно взаимодействовать и не потворствовать "эксцессам Америки”.

Тегеран готов заключить реальное и долгосрочное соглашение, которое включает строгий мониторинг и ограничения на внутреннее обогащение урана в обмен на отмену санкций, заявил иранский министр иностранных дел Сейед Аббас Арагчи.

Но в своей статье для The Guardian глава иранского МИД призывает европейские страны изменить курс и отказаться от своего плана по отмене широкого спектра санкций ООН в конце месяца.

Арагчи предупреждает: “Если эта короткая возможность изменить курс будет упущена, это будет иметь последствия, которые могут быть беспрецедентно разрушительными для региона и за его пределами”.

Иран все еще надеется, что европейцев удастся убедить отложить отмену санкций в Совете безопасности ООН, утверждая, что Европа не выиграет от такого шага, поскольку это только оставит США за бортом переговоров по любой новой ядерной сделке, а Европу изолирует. Однако изнутри Ирана поступают противоречивые сигналы, отмечает The Guardian.

Министр Аракчи утверждает, что он добился прогресса в недавних переговорах с инспекторами ООН по вооружениям об условиях их возвращения на разбомбленные ядерные объекты Ирана, что является одним из предварительных условий, выдвинутых Европой перед тем, как отложить ответные меры.

Но иранский парламент, в котором преобладают консерваторы, все еще обсуждает законопроект, который потребует от Тегерана выйти из договора о нераспространении ядерного оружия, если санкции ООН будут восстановлены, что освободит Иран от всех требований о допуске инспекторов ООН по вооружениям в Иран и, таким образом, перекроет любой независимый доступ к его ядерным объектам.

Статья Арагчи в The Guardian звучит упреком традиционным европейским державам в отношении Ирана – Франции, Германии и Великобритании – призывая их объяснить, почему в их собственных интересах отказаться от роли посредников в многостороннем соглашении между Ираном и США и вместо этого “стать посредником в переговорах Америки". эксцессы”. В прошлый четверг Аракчи встретился с главой внешнеполитического ведомства ЕС Кайей Каллас в Дохе.

Он утверждает, что европейские лидеры совершили огромную ошибку, если думают, что, проявив жесткость по отношению к Ирану, президент США Дональд Трамп перестанет рассматривать их как второстепенных игроков и даст им место на мировой арене.

Возвращение санкций ООН “только исключит эти три страны из будущих дипломатических процессов, что будет иметь широко распространенные негативные последствия для всей Европы с точки зрения ее авторитета и глобального положения”, - написал министр.

“Президент Трамп ясно дал понять, что рассматривает три европейские страны как второстепенных игроков, и это проявляется в отстранении Европы от вопросов, которые имеют жизненно важное значение для ее будущего, включая российско-украинский кризис. Посыл Вашингтона ясен: чтобы закрепиться, три страны должны продемонстрировать непоколебимую лояльность”.

Глава иранского МИД также утверждает, что если Израиль попытается возобновить 12-дневную войну с Ираном, которую он вел в июне, ему придется обратиться за помощью к США, ссылаясь на зависимость Израиля от американской военной техники: “Израиль может представлять себя способным сражаться от имени Запада, но, как мы видели в июне, правда заключается в том, что мощные вооруженные силы Ирана вновь готовы и способны нанести поражение Израилю до такой степени, что он будет вынужден обратиться к “Дедушке” за спасением”.