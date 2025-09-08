В США набросились на Макрона и Стармера из-за Украины
Политика президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера, которая направлена на поддержку Украины, выглядит нелепой на фоне проблем в их собственных странах, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
С его точки зрения, Великобритания и Франция становятся неплатежеспособными, скоро они не смогут финансово обеспечивать себя. Люди, управляющие этими государствами, не заботятся об интересах своих народов, поделился своим мнением Макгрегор.
На среду, 10 сентября, во Франции намечено проведение масштабных акций под лозунгом "Заблокируем все". Жители республики собираются выступить против мер бюджетной экономии нынешнего правительства премьер-министра Франсуа Байру. Ранее французские СМИ писали о том, что, по информации внутренней разведки, на протесты могут выйти сто тысяч человек.
Вместе с тем Великобританию последние месяцы захлестывают анитимигрантские и пропалестинские протестные акции, которые в некоторых случаях перерастают в беспорядки.