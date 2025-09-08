Зеленский раскрыл, что сказал Трампу о встрече с Путиным

Владимир Зеленский, слова которого приводит ABC, попытался оправдаться перед президентом США Дональдом Трампом за отказ встречаться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

Обращаясь к Трампу, политик сказал: «Я готов к любой встрече, но не в России». «К любой встрече - двусторонней или трехсторонней, - продолжил он. - Будем рады, если вы примете участие».

В статье не уточняется, когда именно состоялся указанный разговор Трампа и Зеленского.