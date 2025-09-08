Похитившего детей отца ликвидировала полиция Новой Зеландии

Драматичная история, растянувшаяся на долгие четыре года, кажется, завершилась. И весьма неожиданным образом. В 2021 году Том Филлипс исчез с тремя своими детьми в глуши новозеландского региона Вайкато после ссоры с матерью ребят, которая имела единоличное право опеки. Четыре года ни о самом Филлипсе, ни о детях никто ничего не слышал. Исчезли, словно их и не было. Однако раскрыть дело помогла неосмотрительность Филлипса. Горе-отец решил ограбить магазин товаров для дома, но попытка оказалась неудачной. Он был застрелен полицией на месте несостоявшегося происшествия. После этого удалось найти и детей.

Том Филлипс исчез в глуши Вайкато со своими детьми – Эмбер (сейчас ей 9 лет), Мэвериком (10 лет) и Джайдой (12 лет) – незадолго до Рождества 2021 года после ссоры с их матерью, которая имела единоличное право опеки.

Никто даже не знал, живы ли трое детей, пока в октябре 2024 года их не заметила группа охотников. Их увидели в масках и с увесистыми рюкзаками на плечах, когда Филлипс вёл их по лесу.

Утром в понедельник полиция выехала на объект в Пиопио, части обширного региона Вайкато, где ранее были замечены Филлипс и дети, после получения сообщений о взломе магазина сельскохозяйственных товаров в сельской местности около 2:30 ночи понедельника по местному времени.

Как сообщила заместитель комиссара Джилл Роджерс, в полицию поступила информация о двух людях на квадроцикле, которые были одеты в фермерскую одежду. На лбу у них были включённые фонари.

Ранее Филлипс уже попадал в поле зрения властей из-за кражи квадроцикла и туристических принадлежностей. Водитель квадроцикла пытался скрыться с места преступления, прихватив с собой товары из магазина. Но полицейские тоже не промах. Они установили на перекрестке шипы, на которые и наехал Том Филлипс.

По словам Роджерс, когда машина полностью остановилась, водитель развернулся и открыл огонь «в упор». Полицейские будто ожидали такого поворота событий и открыли ответный огонь. Полученные грабителем ранения оказались несовместимы с жизнью. Только после перестрелки правоохранители опознали ликвидированного преступника как Тома Филлипса.

Они попытались оказать мужчине первую помощь, но было уже поздно. Не вышли без травм из боя и сами полицейские. Один получил серьёзные травмы головы и плеча, но его оперативно доставили в больницу. Мужчине потребовалась операция.

На месте преступления также была обнаружена одна из девочек, Джайда, а также тайник с огнестрельным оружием. Власти объявили, что Мэверик и Эмбер были спасены из кемпинга около 16:30 в понедельник благодаря важной информации, предоставленной Джайдой.

Мать детей, известная только по имени Кэт, просто рада, что наконец-то стала на шаг ближе к своей семье, но добавила, что она «опечалена тем, как развернулись события»: «Мы всегда надеялись, что детей удастся вернуть мирным и безопасным для всех участников путём».

Власти с трудом добивались прогресса в поисках Филлипса и трёх похищенных им детей, сталкиваясь с постоянными трудностями, которые представлял собой ландшафт Вайкато с густыми лесными массивами и сельскохозяйственными угодьями.

Власти Новой Зеландии неоднократно предлагали вознаграждение за информацию, которая помогла бы арестовать Филлипса, всякий раз, когда сообщалось о малейшем намёке на его существование. Но предложение быстро теряло актуальность, поскольку след похитителя снова терялся.