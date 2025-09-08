Названа главная причина обострения отношений между РФ и Азербайджаном

Обострение отношений между Азербайджаном и Россией, наблюдаемое с конца 2024 года, является осознанной политикой Баку, а не случайным решением президента Ильхама Алиева.

© Гавриил Григоров/ТАСС

Об этом заявил известный израильский политолог Яков Кедми, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, азербайджанский лидер намеренно занял антироссийскую позицию, рассчитывая получить поддержку Запада, которая ранее была ограничена из-за обвинений в нарушении прав человека.

Эксперт также отметил, что сейчас опирается на поддержку Турции, а ослабление Ирана воспринимается как снижение влияния России на Кавказе, что, по мнению Алиева, даёт ему возможность пренебречь отношениями с Москвой.

«То, что происходит между Азербайджаном и Россией, — это целенаправленная политика Баку, а не каприз Алиева. Он тщательно оценил ситуацию и решил обострить отношения с Россией», — заявил Кедми.

Эксперт добавил, что Алиев сделал ряд провокационных заявлений, выразив солидарность с Украиной, называя советскую власть «оккупацией» Азербайджана и призывая Киев к сопротивлению России.

Политолог также подчеркнул, что кризис в отношениях между Россией и Азербайджаном выгоден некоторым западным странам, которые стремятся извлечь из этого геополитическую пользу, как это уже происходило с Арменией, Украиной и Грузией.