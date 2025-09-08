Названа главная причина обострения отношений между РФ и Азербайджаном

Кедми назвал главную причину обострения отношений между РФ и Азербайджаном
Обострение отношений между Азербайджаном и Россией, наблюдаемое с конца 2024 года, является осознанной политикой Баку, а не случайным решением президента Ильхама Алиева.
Об этом заявил известный израильский политолог Яков Кедми, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, азербайджанский лидер намеренно занял антироссийскую позицию, рассчитывая получить поддержку Запада, которая ранее была ограничена из-за обвинений в нарушении прав человека.
Эксперт также отметил, что сейчас опирается на поддержку Турции, а ослабление Ирана воспринимается как снижение влияния России на Кавказе, что, по мнению Алиева, даёт ему возможность пренебречь отношениями с Москвой.
«То, что происходит между Азербайджаном и Россией, — это целенаправленная политика Баку, а не каприз Алиева. Он тщательно оценил ситуацию и решил обострить отношения с Россией», — заявил Кедми.
Эксперт добавил, что Алиев сделал ряд провокационных заявлений, выразив солидарность с Украиной, называя советскую власть «оккупацией» Азербайджана и призывая Киев к сопротивлению России.
Политолог также подчеркнул, что кризис в отношениях между Россией и Азербайджаном выгоден некоторым западным странам, которые стремятся извлечь из этого геополитическую пользу, как это уже происходило с Арменией, Украиной и Грузией.