В результате беспорядков в Сербии пострадали трое полицейских

В Сербии трое полицейских пострадали при попытке предотвратить столкновения оппозиции со сторонниками властей.

В 111-ти населенных пунктах страны прошли массовые шествия против беспорядков и стремления прозападной молодежи раскачать ситуацию в республике. В акциях приняли участие более 120 тысяч человек. В городе Борча к своим сторонникам присоединился президент Вучич.

Однако в некоторых населенных пунктах оппозиция попыталась остановить мирные шествия, перегородив дороги. В Косьериче массовые столкновения политических оппонентов предотвратили полицейские, они приняли удар на себя и дали отпор зачинщикам беспорядков. Один человек задержан.