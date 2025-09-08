Полиция Лос-Анджелеса прекратила обеспечивать безопасность Камалы Харрис

Полиция Лос-Анджелеса прекратила обеспечивать безопасность бывшего вице-президента и экс-кандидата от Демократической партии на пост главы США Камалы Харрис. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

Безопасность Харрис обеспечивала Секретная служба США. По данным издания, с силовых служб сняли данные обязанности после критики договоренности.

5 сентября газета Los Angeles Times сообщила, что вопросами безопасности Камалы Харрис, которую президент США Дональд Трамп лишил государственной охраны, теперь занимаются сотрудники полиции Лос-Анджелеса.

В конце августа Трамп лишил охраны Камалу Харрис. По закону бывшие президенты находятся под пожизненной защитой. Харрис, как бывший вице-президент, получила шесть месяцев защиты после ухода с должности. Но до истечения срока полномочий бывший президент США Джо Байден подписал указ о продлении охраны Харрис более чем на шесть месяцев, до июля 2026 года.