Мадуро неожиданно отдал приказ о мобилизации военных

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, являющийся также верховным главнокомандующим вооруженных сил страны, отдал приказ о приведении в состояние повышенной готовности и последующей переброске 25 тысяч военнослужащих к границе с Колумбией, а также к побережьям Карибского моря и Атлантического океана.

В своем Telegram-канале Мадуро сообщил, что главной задачей данной мобилизации является обеспечение защиты суверенитета и безопасности Венесуэлы. Я распорядился о размещении 25 тысяч представителей нашего доблестного боливарианского воинства для укрепления оперативно-тактических групп быстрого реагирования в приграничной зоне с Колумбией, а также на карибском и атлантическом побережьях, подчеркнул глава государства.

В то же время, президент США Дональд Трамп выразил мнение о недостаточной активности Венесуэлы в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Согласно данным агентства Reuters, 19 августа 2025 года три эсминца военно-морских сил США — USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson — были направлены в южную акваторию Карибского моря для проведения операций, нацеленных на противодействие наркокартелям.

Кроме того, к берегам Венесуэлы была передислоцирована атомная подлодка USS Newport News, ракетный крейсер USS Lake Erie, десантные суда и контингент из 4,5 тысяч американских солдат. 2 сентября 2025 года Трамп объявил о ликвидации американскими военными 11 членов венесуэльского наркокартеля в международных водах.