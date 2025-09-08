Пока вы спали: планы Трампа на разговор с Путиным и заявление Пескова об СВО
Мадуро приказал развернуть 25 тыс. военнослужащих на границе с Колумбией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился о развертывании 25 тысяч военнослужащих на границе с Колумбией, а также на Карибском и Атлантическом побережьях страны. Об этом сообщает ТАСС.
Главной задачей этой мобилизации является защита национального суверенитета, обеспечение безопасности и поддержание мира в регионе.
На фоне этих событий США усиливают военное присутствие в Карибском бассейне, направляя корабли и войска для борьбы с наркокартелями у берегов Венесуэлы.
Песков: оголтелый европейский милитаризм затрудняет урегулирование на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что агрессивный европейский милитаризм осложняет процесс урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
В качестве примера он привел заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала превратить Киев в "стального ежа".
По мнению Пескова, такая жесткая позиция европейских стран лишь усугубляет ситуацию и препятствует мирному разрешению кризиса.
Группа солдат ВСУ сдалась в плен на краснолиманском направлении
На краснолиманском направлении группа украинских солдат сдалась в плен российским военным. Об этом сообщает ТАСС.
В плен попали бойцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, включая Федора Лещенко, Ивана Трошина и Николая Левченко, которые были мобилизованы менее чем три месяца назад.
Среди сдавшихся также оказался Руслан Тесленков из Покрова Днепропетровской области.
Трамп заявил, что в ближайшие дни рассчитывает поговорить с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении в ближайшие дни провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.
Американский лидер выразил уверенность в возможности успешного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.
Ранее, 15 августа, на Аляске состоялась встреча двух президентов, где обсуждались пути восстановления сотрудничества и разрешения кризиса.
Песков: все больше стран стали понимать причины СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что все больше стран начинают понимать позицию России и причины специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, усилия Владимира Путина по разъяснению своей позиции собеседникам приносят результаты, и число тех, кто поддерживает российскую точку зрения, растет.
Эти заявления прозвучали в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке, посвященного сотрудничеству ради мира и процветания.