Мадуро приказал развернуть 25 тыс. военнослужащих на границе с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился о развертывании 25 тысяч военнослужащих на границе с Колумбией, а также на Карибском и Атлантическом побережьях страны. Об этом сообщает ТАСС.

Главной задачей этой мобилизации является защита национального суверенитета, обеспечение безопасности и поддержание мира в регионе.

На фоне этих событий США усиливают военное присутствие в Карибском бассейне, направляя корабли и войска для борьбы с наркокартелями у берегов Венесуэлы.

Песков: оголтелый европейский милитаризм затрудняет урегулирование на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что агрессивный европейский милитаризм осложняет процесс урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В качестве примера он привел заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала превратить Киев в "стального ежа".

По мнению Пескова, такая жесткая позиция европейских стран лишь усугубляет ситуацию и препятствует мирному разрешению кризиса.

Группа солдат ВСУ сдалась в плен на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении группа украинских солдат сдалась в плен российским военным. Об этом сообщает ТАСС.

В плен попали бойцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, включая Федора Лещенко, Ивана Трошина и Николая Левченко, которые были мобилизованы менее чем три месяца назад.

Среди сдавшихся также оказался Руслан Тесленков из Покрова Днепропетровской области.

Трамп заявил, что в ближайшие дни рассчитывает поговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении в ближайшие дни провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер выразил уверенность в возможности успешного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Ранее, 15 августа, на Аляске состоялась встреча двух президентов, где обсуждались пути восстановления сотрудничества и разрешения кризиса.

Песков: все больше стран стали понимать причины СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что все больше стран начинают понимать позицию России и причины специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, усилия Владимира Путина по разъяснению своей позиции собеседникам приносят результаты, и число тех, кто поддерживает российскую точку зрения, растет.

Эти заявления прозвучали в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке, посвященного сотрудничеству ради мира и процветания.