Нежелание Трампа поддерживать меньшинства объяснили

Президент США Дональд Трамп не намерен извиняться перед афроамериканцами или коренным населением за прошлые несправедливости, называя борьбу за их права формой антиамериканизма. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказала старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская.

«Для него это форма антиамериканизма, направленная на дискредитацию государства», — описала политолог отношение американского лидера к подобным движениям и, в частности, критической расовой теории.

Эта идея предполагает, что раса — это социально сконструированная категория, используемая для угнетения и эксплуатации цветного населения. Ее радикальные сторонники, в частности, указывают, что белые американцы по определению расисты, а все американское общество пронизано расистскими установками.

По словам эксперта, для Трампа важно, чтобы никакие группы в обществе не выделялись. Именно поэтому он сворачивает особую поддержку расовых меньшинств.

