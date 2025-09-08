Власти Китая ввели персональные санкции в отношении японского депутата Хэя Сэки

Пекин ввел санкции в отношении депутата верхней палаты парламента Японии, этнического китайца Хэя Сэки (Ши Пина) за действия, нарушающие суверенитет КНР. Об этом сообщает министерство иностранных дел Китая.

© Газета.Ru

В заявлении МИД говорится, что японский политик распространяет ложную информацию о Тайване, островах Дяоюйдао, об исторических вопросах, а также о событиях в Синьцзяне, Тибете и Гонконге. Его действия названы серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, существенно подрывающими суверенитет и территориальную целостность КНР.

В частности, Хэй Сэки открыто посещает храм Ясукуни, который в странах Азии считается символом японского милитаризма, и тем самым грубо нарушает договоренности, достигнутые между Пекином и Токио. Также он не соблюдает принцип "одного Китая". Власти КНР запретили японскому политику и членам его семьи въезд в Китай, в том числе в Гонконг и Макао.

Все движимое и недвижимое имущество Хэя Сэки на китайской территории замораживается. Организации и частные лица в Китае не имеют права заключать с ним сделки и вести сотрудничество. 13 июля официальный представитель министерства обороны Китая заявил, что разведывательная деятельность военной авиации и ВМС Японии недалеко от границ КНР создает риски в воздухе и на море.