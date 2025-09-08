Трамп в ближайшие дни рассчитывает поговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что в ближайшие дни рассчитывает поговорить с главой российского государства Владимиром Путиным.

"Очень скоро. В ближайшие пару дней", - ответил Трамп на вопрос о том, когда он хотел бы провести следующий телефонный разговор с Путиным. Американский лидер беседовал с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

"Мы сумеем это сделать, - подчеркнул Трамп, говоря об урегулировании украинского конфликта. - Вся эта ситуация с Россией и Украиной. Мы сумеем это сделать. Я уверен, что мы это сделаем". Трамп 4 сентября также заявил, что планирует в ближайшем будущем поговорить с Путиным.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству, а также пригласил Трампа в Москву.