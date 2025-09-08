Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому каналу Киевом территорий. В нем он обозначил, что станет для республики победой в конфликте.

По словам украинского лидера, Россия якобы намерена взять под контроль всю территорию Украины, и именно такой исход бы стал победой для российского президента Владимира Путина.

«Для него [Путина] это победа. И пока он этого не сделает, победа на нашей стороне», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял, что не будет выводить Вооруженные силы Украины из Донбасса. Он подчеркивал, что Киев ни при каких условиях не может сдавать территории. В то же время он признавал, что ВСУ «не хватает сил» для изменения ситуации на фронте.