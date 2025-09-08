Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому каналу Киевом территорий. В нем он обозначил, что станет для республики победой в конфликте.
По словам украинского лидера, Россия якобы намерена взять под контроль всю территорию Украины, и именно такой исход бы стал победой для российского президента Владимира Путина.
Ранее Зеленский заявлял, что не будет выводить Вооруженные силы Украины из Донбасса. Он подчеркивал, что Киев ни при каких условиях не может сдавать территории. В то же время он признавал, что ВСУ «не хватает сил» для изменения ситуации на фронте.