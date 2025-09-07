Депутат Рады усомнился в умственных способностях Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил сомнения касательно умственных способностей президента Украины Владимира Зеленского в связи с принимаемыми им решениями.

Об этом он написал в Telegram-канале.

«Зеленский сильно тупой для осознания этого тезиса ... Невозможно победить в войне, если ты превратил защиту Родины в наказание», — написал политик.

Ранее стало известно, что количество эпизодов дезертирства и самовольного оставления части в рядах Вооруженных сил Украины составило более 138 тысяч только с начала 2025 года.