Трамп выступил с последним предупреждением к ХАМАС

Президент США Дональд Трамп призвал палестинское движение ХАМАС принять американские условия по мирной сделке в секторе Газа. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что выступил к ХАМАС с последним предупреждением.

«Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы эта война закончилась! Израильтяне приняли мои условия. Пришло время и ХАМАС принять их. Я предупредил ХАМАС о последствиях отказа», — написал он.

Ранее Израиль приступил к первым этапам своего наступления на сектор Газа. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по захвату сектора Газа, чтобы ускорить разгром радикального палестинского движения ХАМАС.