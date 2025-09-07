Трамп поговорил с Токаевым

Амеркианский президент Дональд Трамп провел разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, пишет Devdiscourse.

По данным издания, глава США охарактеризовал переговоры как плодотворные. Токаев сообщил о готовности к конструктивному обсуждению торговых вопросов после введения США пошлины в размере 25 процентов на казахстанские товары.

В статье говорится, что двусторонние отношения сосредоточены на вопросах безопасности и торгового сотрудничества.

Ранее в Казахстане пообещали ответить на 25-процентные пошлины, объявленные Трампом.