Президент США Дональд Трамп высказался о ситуации в секторе Газа. Его слова приводит ТАСС.

Трамп допустил, что мирное урегулирование по Газе будет достигнуто очень скоро.

«Я думаю, что мы очень скоро достигнем соглашения по Газе», — заявил он в беседе с журналистами.

Ранее ХАМАС согласилось сесть за стол переговоров. Представители движения решили обсудить освобождение заложников и прекращение военных действий.

До этого Трамп призвал палестинское движение ХАМАС принять американские условия по мирной сделке в секторе Газа. «Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы эта война закончилась! Израильтяне приняли мои условия», — подчеркнул он.