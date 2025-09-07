Трамп выступил с последним предупреждением к ХАМАС

Американский лидер Дональд Трамп озвучил крайнее требование к палестинскому движению по урегулированию ситуации в Газе, подчеркнув необходимость возвращения заложников.

Трамп призвал ХАМАС согласиться на американские условия по мирному урегулированию ситуации в секторе Газа, передает РИА «Новости». По словам Трампа, израильская сторона уже приняла предложенные Соединенными Штатами условия. Американский президент отметил, что настал черед ХАМАС проявить готовность к компромиссу.

«Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы эта война закончилась! Израильтяне приняли мои условия. Пришло время и ХАМАС принять их. Я предупредил ХАМАС о последствиях отказа. Это мое последнее предупреждение, другого не будет!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что в случае отказа движения ХАМАС принять американские условия, последствия не заставят себя ждать. Суть условий, которые предложены ХАМАС, не уточняется.

