Трамп заявил о готовности к новому этапу санкций против России

Деловая газета "Взгляд"

Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть новый этап санкций против России, однако не стал уточнять детали или сроки возможных мер.

Трамп заявил о готовности к новому этапу санкций против России
© Global Look Press

Трамп выразил свою готовность к новому этапу санкций против России, передает ТАСС. В ходе общения с журналистами в Белом доме ему задали вопрос, готов ли он к «второму этапу санкций против России».

Трамп ответил кратко: «Да, я готов». После этого американский президент не стал давать разъяснений относительно сроков или возможных деталей введения дополнительных санкций.

В Белом доме на следующей неделе обсудят важный вопрос, касающийся России

Журналисты не получили от главы Белого дома дополнительных комментариев по данному вопросу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации президента США Дональда Трампа планируют рассмотреть возможность введения дополнительных ограничений в отношении России. Решение по этому вопросу примет лично президент США.