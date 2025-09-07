Лидеров ЕС призвали поехать в Москву

БУДАПЕШТ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает необходимым заключение договора по безопасности между Евросоюзом и Россией.

"Нам нужно соглашение по безопасности между Россией и ЕС", - сказал он в ходе мероприятия правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз". Слова премьера приводит в X венгерский депутат Европарламента Андраш Ласло.

Орбан также подчеркнул, что распад Украины не отвечает интересам Венгрии и ЕС, но принятие страны в Евросоюз не станет хорошим решением накопившихся проблем. По мнению премьер-министра Венгрии, для развития отношений ЕС и Украины было бы достаточно стратегического партнерства.