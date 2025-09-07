Орбан сделал заявление о разделе Украины

Украина будет разделена на три зоны после завершения конфликта: российскую, демилитаризованную и западную. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.

В воскресенье Орбан выступил с речью по случаю открытия политического сезона в городе Кётче. Часть выступления он посвятил украинскому вопросу, сказав, что европейцы «элегантно» рассуждают о гарантиях безопасности, которые фактически означают раздел Украины.

«Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и, наконец, западная зона, об очертаниях и статусе которой мы пока не можем сказать ничего определённого», — подчеркнул премьер.

По его словам, Запад де факто уже «признал существование российской зоны» и обсуждает, из скольких областей она будет состоять — «из двух, четырёх, пяти или шести областей».

«Российская зона уже создана. Она охватывает примерно 20 процентов территории Украины. Это уже прошлое, и об этом уже не спорят», — добавил Орбан.

Также обсуждается, как далеко от новой российской границы будет создана демилитаризованная зона. Венгерский премьер отметил, что она может быть и 40 и 200 км: «мы не знаем, это происходит сейчас».