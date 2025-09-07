В Белом доме на следующей неделе обсудят важный вопрос, касающийся России

Высокопоставленные американские чиновники в ближайшие дни обсудят возможность введения новых санкций против России, окончательное решение примет президент США Дональд Трамп, рассказал глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, в ходе дискуссии сотрудники администрации будут обсуждать масштабы санкций и сроки их введения.

«В конечном счете решение остается за президентом [США]», — отметил Хассет.

Чиновник уточнил, что в настоящее время специалисты его организации анализируют то, как соблюдаются ограничительные меры, уже введенные против России и ее торговых партнеров.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предложили провести консультации для координации новых санкций против России.