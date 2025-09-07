Постпред Украины рассказал о своем отношении к выступлениям Небензи

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник признался, что тщательно анализирует выступления своего российского коллеги Василия Небензи.

Об этом он рассказал в интервью немецкому журналу Stern.

«Кстати, я всегда внимательно слушаю... Я делаю это для того, чтобы разработать стратегию моих следующих выступлений», — заявил Мельник, отвечая на вопрос об ощущениях от нахождения за одним столом с «опытным российским дипломатом» Небензей.

Касаясь вопроса функционирования ООН, Мельник заявил о блокировке работы Совета Безопасности из-за права вето, которым обладает Москва. Он уточнил, что его предыдущие заявления о необходимости исключения России из СБ ООН носили «риторический» характер. При этом он выразил надежду, что в будущем такое исключение все же станет реальностью.

В конце августа в ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН США обратились к России с предостережением, подчеркнув необходимость движения в сторону мирного разрешения украинского конфликта. Вашингтон дал понять, что в случае отказа от этого пути, Москву ожидают новые санкционные меры.