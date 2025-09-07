Владимир Зеленский упустил исторический шанс покончить с украинским конфликтом, когда наотрез отказался приехать в Москву. Об этом заявил политолог Владимир Джаралла, передает РИА Новости.

Политолог прокомментировал недавний отказ Зеленского от предложения президента РФ Владимира Путина приехать в Москву на переговоры по урегулированию украинского кризиса. Джаралла считает, что у Зеленского было два варианта.

«Первый — согласиться. И тогда это бы был исторический момент, эффектно завершавший кровавый конфликт. Второй, который он и выбрал — глупое и банальное. Цена его отказа — новые смерти людей, разрушения, и завершение конфликта неизбежной военной победой России», — сказал Джаралла.

По его словам, предложение Путина не являлось пропагандистским трюком. Гарантии безопасности для Зеленского в Москве были стопроцентными, поскольку российский лидер великодушен и верен своему слову.

Но Зеленский отреагировал как шоумен, который случайно попал на трон и привел республику к национальной трагедии. В итоге он упустил шанс совершить прорыв и «завершить противостояние, на глазах всего мира».