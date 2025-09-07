Поддержка и помощь Киеву со стороны Евросоюза после ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба» — это предательство интересов Венгрии, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Брюссель продолжит поддерживать оборонную промышленность Украины.

«Украинцы снова начали целенаправленную атаку на жизненно важную инфраструктуру, снабжающую страны ЕС природным газом. Это ее [Европу] совершенно не беспокоит. Это не новость. Мы знаем об этом еще со времен «Северного потока». Но это предательство», — подчеркнул Кошкович.

По его словам, у Евросоюза нет договорных обязательств перед Киевом, однако есть абсолютный моральный и юридический долг защищать жизненно важные интересы безопасности своих государств-членов.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что за последние месяцы поставки нефти по трубопроводу были 3 раза остановлены на фоне атак ВСУ.