В Молдавии пожаловались на блокировку акций протеста

Терпению народа Молдавии приходит конец, несмотря на жесткое противодействие властей любым формам протеста.

Об этом заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

«Что бы власти ни запретили, у оппозиции всегда будет право на протест. Народ выходит и сегодня на протесты», — подчеркнул он.

По словам политика, когда этот предел терпения будет достигнут, ни полиция, ни армия не смогут удержать ситуацию под контролем.

«Потому что народ устал. Народ устал от западного режима, народ устал от профашистского отношения к своим гражданам. И сегодня мы где-то близки к тому, чтобы действительно народ смог сказать свое «нет» действующим, скажем так, властям», — заключил Шор.

До этого политик заявлял о незаконных задержаниях десятков оппозиционеров, участвовавших в антиправительственных акциях протеста во время визита лидеров Германии, Франции и Польши в Молдавию. Он утверждал, что задержания были произведены по указанию президента Майи Санду и ее правящей партии «Действие и солидарность».