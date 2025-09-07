Берлин должен создать государственный стратегический запас консервированных равиоли и чечевицы на случай войны с Россией. Такое предложение подготовил министр сельского хозяйства Германии Алоиз Райнер, пишет Washington Post.

Чиновник считает, что стране необходимы стратегические запасы продовольствия для чрезвычайной ситуации или войны. При этом он отдает предпочтение консервам, которые можно употреблять сразу после разогрева. В частности, Райнер предложил запасать консервированные равиоли и чечевицу.

«Министр отметил, что данный запас необходим не только на случай войны, но и во время стихийных бедствий, аварий и других кризисных ситуаций. Однако угроза российского нападения на Европу остаётся главной заботой немецких политиков и общественности», — пишет газета.

Эксперты уже раскритиковали предложения Райнера, указывая на сложности с пополнением запасов, логистикой и ограниченным сроком годности продуктов.

Ранее колумнист издания Daily Mail Питер Хитченс указал на парадоксы в мышлении западных военных и политиков. С одной стороны они говорят, что Россия якобы слаба и не может добиться своих целей на Украине, с другой — уверяют общественность, что «Россия представляет огромную угрозу для Европы». Колумнист пришел к выводу, что задача Запада — поддерживать вечный конфликт на Украине ради собственной пользы и использовать его как «таран» против России.