Зеленский обсудил с Макроном ответ на атаку по Украине

Владимир Зеленский в ходе телефонного диалога с французским президентом Эммануэлем Макроном обсудил ответ на атаку по Украине.

Об этом глава киевского режима сообщил в Telegram.

«Cкоординировали наши дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнёрами для обеспечения надлежащего ответа», — указано в посте.

На родине Зеленского на воздух взлетел знаковый объект

Пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что армия России 7 сентября нанесла массированный удар высокоточным оружием и ударными дронами по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска украинских БПЛА, а также по военным авиабазам Украины.