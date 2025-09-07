Эрдоган в Китае по-турецки поздоровался с Песковым

Во время саммита ШОС президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообщался с пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым на турецком языке. Соответствующее видео публикуют «Вести».

Общение произошло перед переговорами турецкого лидера с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите ШОС в Китае.

Эрдоган заговорил по-русски во время заседания БРИКС

На опубликованных кадрах видно, как Эрдоган зашел в зал, увидел Пескова и явно обрадовался старому знакомому из России, знающему турецкий язык.

«Песков! Как дела? Хорошо?» — поинтересовался Эрдоган по-турецки.

Дмитрий Песков свободно владеет турецким языком. Ранее он рассказывал, что здоровается с Эрдоганом по-турецки, но не помогает с переводами во время официальных переговоров.