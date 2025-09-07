Британский журналист указал на противоречие в высказываниях Запада о России

Илья Родин

Запад на протяжении многих лет не может определиться, считать ли Россию сильной державой, представляющей угрозу, или слабым государством, рассказал в статье для британского издание Mail on Sunday обозреватель Питер Хитченс.

«Как я часто говорю, наши военные энтузиасты не могут определиться, является ли Россия беспомощной, дряхлой державой или огромной угрозой для всей Европы. Возможно одно из двух, а не все сразу», — разъяснил Хитченс.

По его мнению, Запад не заинтересован в том, чтобы военный конфликт Украины и России закончился миром.

Напомним, что в январе 2022 года профессор Института международных отношений Варшавского университета Станислав Белень сообщил, что Запад отказывает Москве в праве отстаивать свою правду.

По его словам, западным странам не хватает гибкости, умения искать решение проблем, они придерживаются клише, впадают в истерику.