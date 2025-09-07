Запад на протяжении многих лет не может определиться, считать ли Россию сильной державой, представляющей угрозу, или слабым государством, рассказал в статье для британского издание Mail on Sunday обозреватель Питер Хитченс.

Накануне портал Responsible Statecraft назвал единственный вариант завершения украинского конфликта. Журналисты заметили, что для этого нужно решать вопросы безопасности не только Киева, но и Москвы.

«Как я часто говорю, наши военные энтузиасты не могут определиться, является ли Россия беспомощной, дряхлой державой или огромной угрозой для всей Европы. Возможно одно из двух, а не все сразу», — разъяснил Хитченс.

По его мнению, Запад не заинтересован в том, чтобы военный конфликт Украины и России закончился миром.

Напомним, что в январе 2022 года профессор Института международных отношений Варшавского университета Станислав Белень сообщил, что Запад отказывает Москве в праве отстаивать свою правду.

По его словам, западным странам не хватает гибкости, умения искать решение проблем, они придерживаются клише, впадают в истерику.