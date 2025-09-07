Кресло Ким Чен Ына потрогали и протерли перед встречей с Путиным

Сотрудники службы безопасности главы КНДР Ким Чен Ына проверили его кресло перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказали в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент выпуска доступен в Telegram.

Сообщалось, что сотрудник потрогал кресло и надавил на разные его части, чтобы убедиться, что Ким Чен Ыну будет в нем безопасно. После этого представитель службы протер ножки и ручки предмета мебели.

«С ковра убирают мельчайшие ворсинки», — также отмечалось в сюжете.

Ранее журналист Александр Юнашев рассказал, как сопровождающие северокорейского лидера постарались убрать все следы его пребывания. В частности, они забрали стакан, из которого пил глава КНДР.

Стало известно, почему был изъят стакан Ким Чен Ына после встречи в Пекине

Путин и Ким Чен Ын приняли участие в торжественных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, они прошли в Китае. На военном параде в Пекине присутствовали 26 глав государств и правительств.