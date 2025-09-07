WP: Германия хочет потратить 10 млрд евро на защиту населения и строительство убежищ

Германия выделит 10 млрд евро на защиту населения и строительство убежищ, пишет The Washington Post.

Германия выделит €10 млрд до 2029 года на развитие системы гражданской обороны
Правительство Германии утвердило план по модернизации системы гражданской защиты. Как сообщил министр внутренних дел Александр Добриндт, до 2029 года на эти цели будет направлено 10 млрд евро — это крупнейшие вложения за последние десятилетия. Средства пойдут на закупку пожарной и медицинской техники, мобильных штабов, развитие цифровых систем связи и оповещения.

Также предусмотрено строительство и обновление защитных убежищ. Глава федерального ведомства гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях Ральф Тислер рассказал о намерении переоборудовать станции метро, ​​подвалы и подземные гаражи в убежища. В статье говорится, что из 2 тысяч бункеров в стране сохранились только 579. Они могут вместить 478 тысяч человек, что составляет 0,5% от 83,5 млн населения.

«Долгое время в Германии было широко распространено мнение, что война — это не тот сценарий, к которому нужно готовиться… Сейчас все изменилось», — сказал собеседник. Правительство хочет быть готовым к возможному конфликту с РФ к 2029 году. Сейчас в ФРГ активно строят танки и ракеты, пишет газета.