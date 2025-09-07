В Британии оценили предостережение Путина Западу

Президент России Владимир Путин послал жесткий и пугающий сигнал Западу, прокомментировав возможную отправку военных ЕС и Британии на Украину. Об этом пишет Daily Express.

Издание напоминает, что российский лидер выступил на пленарном заседании ВЭФ-2025, где рассказал об ответе Москвы на возможное размещение западных сил на Украине.

«В своем пугающем послании Западу он предупредил, что любые иностранные войска, размещенные на Украине, станут законными целями», — говорится в публикации.

Путин подчеркнул, что при заключении устойчивого мира исчезнет любой смысл в размещении контингентов на территории Украины. Россия будет исполнять мирные договоренности в полном объеме.

Ранее российский политик Олег Царев отметил, что размещение военного контингента стран НАТО на территории Украины станет интервенцией и курсом на войну.