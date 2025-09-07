Стало известно, какой шаг сделает ФРГ стороной конфликта на Украине

Германия может стать стороной конфликта на Украине, если он возобновится после возможной отправки туда немецких военнослужащих в рамках реализации инициатив по предоставлению Киеву гарантий безопасности, заявила лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 26 стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», заявили о готовности направить войска на Украину после прекращения огня.

Вагенкнехт заметила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассматривает возможность отправки немецких военнослужащих на Украину в рамках западных гарантий безопасности, чтобы обеспечить возможное мирное соглашение между Россией и Украиной.

«Если бы конфликт вспыхнул вновь, Германия таким образом сразу стала бы стороной конфликта», — отметила лидер партии.

По ее словам, следует остановить военный курс федерального правительства, добиваться мира вместо того, чтобы раскручивать маховик гонки вооружений.