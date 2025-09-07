В Турции произошло мощное землетрясение

В воскресенье, 7 сентября, в турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Землетрясение зафиксировано в 12:35 (время совпадает с московским). Эпицентр находится рядом с городом Сындыргы.

"Очаг залегал на глубине 7,7 километра", - говорится в сообщении ведомства.

При этом сейсмологи обсерватории Кандилли заявили, что магнитуда составила 5,1, а глубина залегания очага - 13,7 километра.